BAŞKAN Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Turkuvaz Medya Grubu ve yeni ekonomi dergisi InBusiness öncülüğünde, "Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Harekete Geç" ana temasıyla düzenlenen Küresel Umut Festivali kapsamında, çevrim içi yapılan 2030 Yolu Sürdürülebilirlik Webinarı'na video mesaj gönderdi. Bugün, dünyanın en önemli gündeminin iklim krizi olduğuna ve iklim krizi konusunda alarm zilinin durmadan çaldığına dikkati çeken Emine Erdoğan, "Değişimden yana adım atmazsak, gelecekte açlık, kuraklık ve göçler dünyanın kaderi olacak. Attığımız her yanlış adım, gelecek nesillerin felaketi olabilir. O nedenle, yediden yetmişe, çevreyle ilgili konuları son derece ciddiye almalıyız. Küresel seferberlik şuuruyla hareket etmeliyiz" dedi. Bu süreçte her gün yeni mücadele alanlarının ortaya çıktığına işaret eden Erdoğan, "Daha düne kadar, plastik kirliliğini önlemeye çalışıyorduk. Beklenmedik bir şekilde hayatımıza giren pandemi, kirliliğe yeni bir boyut kattı. BM Çevre Programı'na göre, maskelerin yüzde 75'i çöp sahalarına ve yeryüzü sularına karışacak. Ne acı. Dolayısıyla, sadece var olan sorunlara çözüm aramak artık yetmiyor. Muhtemel krizlere karşı da hazırlıklı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. İş dünyası kadar medya gruplarının çevre konusunda göstereceği duyarlılığın da son derece önemli olduğunun altını çizen Emine Erdoğan, "Sıfır atık, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi gibi güncel sorunlar, sizler sayesinde farkındalığa dönüşebilir" ifadelerini kullandı.