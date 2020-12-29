Yılın son Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve 2 saat 50 dakika süren kritik toplantının ardından ulusa seslenen Erdoğan, özetle şunları söyledi:



KULAK KAPATAN SAHİP ÇIKMAZ

Önce İstiklal Harbimizin başlangıcı olarak kabul ettiğimiz Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışlarının 100. yılını idrak ettik. 22 Haziran Amasya, 23 Temmuz Erzurum, 11 Eylül Sivas kongresiyle devam etmiştir. Gazi Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelmesinin ardından istiklal mücadelesi yeni bir safhaya gelmiştir.

Biz tek millet tek bayrak tek devlet dedikçe yüzlerini buruşturanların, biz büyük ve güçlü Türkiye dedikçe kulaklarını kapatanların İstiklal Marşı'na sahip çıkması mümkün değildir.



UZAYA UYDU GÖNDERİYORUZ

Kabine toplantımızda ulusal siber güvenlik stratejisi ve eylem planını görüştük. Dijitalleşmeyle birlikte siber tehditlerde de artış yaşanıyor. Esasen savunma sanayi projelerinin temel bileşenleri arasında dijital sistemler ilk sırada yer alıyor. Devletler vatandaşlarının can ve mal güvenliği yanında dijital bilgilerini ve aldıkları hizmetleri de korumak mecburiyetinde. İlk haberleşme uydumuzu 2022'de uzaya gönderiyoruz. Mavi Vatan'dan siber uzaya kadar her sahada egemenlik haklarımıza sahip çıkacağız.



BİZ DE TOPRAK KİRALADIK

Aziz milletim salgın döneminde en çok konuşulan konulardan biri gıda üretimi oldu. Şimdiden kiralanan toprak miktarı ülkemizin yüz ölçümünün 3 katına ulaştı. Bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Toprak kiralamaktaki amaç bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil, yarım asır sonrasının planını yapmak. Türkiye olarak biz de toprak kiraladık. Dünyanın başka hiçbir yerinde hükümetlerin böyle ithamlara maruz kaldıklarını göremezsiniz. Çiftçimizi, üreticimizi bize karşı kışkırtmak için tamamı yanlış söylemlerle gündem oluşturmaya çalışan bu zihniyeti çok iyi tanıyoruz. Biz üreticimize hakkını teslim etmek için 18 yıldır çalışıyoruz.

Türkiye'nin Avrupa'dan Asya'ya uzanan toprakları kendi imkanlarını karşılama imkanı sağlıyor. Son dönemde yaptığımız altyapı sayesinde ülkemiz önemli bir ihracatçı konumuna geldi.

Türkiye, geçtiğimiz 18 yılda tarımsal milli gelirini 37 milyar liradan 278 milyar liraya yükselterek Avrupa'da ilk sıraya geldi. Geçtiğimiz yıl 197 farklı ülkeye tarımsal ürün ihraç ederek 18 milyar gelir elde ettik. Un ihracatında dünyada 1. makarna ihracatında 2. sıradayız. Çiftçiye verdiğimiz destekleri bu dönemde 12 kat arttırarak, bitkisel üretimi 124 milyon tonla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıkardık. Ağızlarını her açtıklarında saman ihracatından bahsedenler aslında cahilliklerini ortaya koyuyor. Söyledikleri yalan ve iftiralarla belki günü kurtarmak mümkün ama bu tarzın ne çiftçiye ne de ülkeye faydası var.



SALGINI BAŞARIYLA YÖNETTİK

Korona virüs salgını mutasyonların yol açtığı belirsizlikler devam ediyor.

Türkiye, her alanda salgın sürecini başarıyla yürüten ülkelerin arasında yer alıyor. Son kabine toplantımızda, 1 milyon 240 bin esnafa yönelik 5 milyar TL'lik destek ödemesi paylaşmıştık.

Millete aktardığımız nakdi destek 45,5 milyar liraya ulaştı. Asgari ücret 2021 Ocak itibari ile %21,5 artışla 2 bin 826, evli ve çocuklu çalışan için 3 bin 14 lira olarak uygulanacak.

Kısa çalışma ödeneğini şubat ayı sonuna, nakdi ücret desteği süresini ise 17 Mart'a uzattık. Yılın ilk 11 ayındaki yatırım talebi geçen seneye göre %30 artış gösterdi. Ülkemizin köklü otomotiv firmalarından biri, 20 milyarın üzerinde yatırım ile 3 bin istihdam sağlayacak bir projeye başladı.

Açtığımız Lityum fabrikası da önemli bir yatırımdır. Yüksek katma değerli yatırımlarla cari açığımızı kapatıyoruz.

İhracatımız 25 Aralık itibariyle 2020 yılı hedeflerinin üzerine çıkarak 166 milyar doları buldu. İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzalama aşamasına geldik. Yarın (bugün) bu anlaşmanın imzaları atılıyor.



KORONA VİRÜS AŞISI

Tüm aşı çalışmalarını yakından takip ediyor, neticesine göre anlaşmaları yapıyoruz. Çin'den sipariş verdiğimiz aşıların yılbaşından önce ülkemize gelmesini ümit ediyoruz. Konunun her gündeme gelişinde ilgili bakanlıklarımıza aşıların yakından takip edilmesi konusunda kesin talimat veriyorum.

İnşallah kendi üretimimiz olan aşıyı en kısa sürede milletin hizmetine sunacağız. Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı, 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz.



'MUHALEFETİN YÖNETİME TALİP OLMASI KARA MİZAH'

KONUŞMASINDA muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Karşımızda, ülkemize kaynak girişi sağlamak için hayata geçirdiğimiz uygulamaları dahil fuhuş, organ kaçakçılığı gibi durumlarla itibarlandıracak kadar izandan noksan bir anlayış var. Devlete bu şekilde gelir elde edileceğini düşünen bu zihniyetin ülke yönetimine talip olması kara mizahtır. Hiçbir somut, ayakları yere basan, uygulanabilir, hesabı kitabı yapılmış projeleri yok. Aslında böyle bir dertleri de yok. Haklarını yemeyelim, Türkiye aleyhine alınan her kararın, yapılan her saldırının yılmaz savunuculuğunu üstlenme görevini yapıyorlar" dedi.



CHP VE AVRUPA'YA DEMİRTAŞ TEPKİSİ

AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi'nin skandal Demirtaş kararı ile ilgili de konuşan Erdoğan, "AİHM aykırı bir karar sergiledi. Biz de bu kararın hukuki değil siyasi bir karar olduğunu söyleyip, izin vermeyiz dedik. Vay efendim sen nasıl böyle bir şey söylersin. Kendileri böyle işlerde yetki sahibi olsalar, ellerinde insanların kanı olan bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar. Lafa gelince her fırsatta Atatürk'ün partisiyiz diye övünen bu kişiler "kendilerine Mustafa Kemal'in askerleri değil it sürülerisiniz" diyen yöneticisine bile ses çıkaramamışlardır" ifadelerini kullandı.