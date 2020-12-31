CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtüsüne yönelik çirkin saldırısına bir tepki daha. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ayrımcı siyaset, ötekileştirici dil, kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür. İnsanlık için koronadan tehlikeli bu fikri hortlatmak isteyen zihniyet asla amacına ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.
Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Herkes bu ülkenin eşit ve birinci sınıf vatandaşıdır. Ayrımcı siyaset, ötekileştirici dil, kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür. İnsanlık için koronadan tehlikeli bu fikri hortlatmak isteyen zihniyet asla amacına ulaşamayacaktır."
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Herkes bu ülkenin eşit ve birinci sınıf vatandaşıdır. Ayrımcı siyaset, ötekileştirici dil, kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür. İnsanlık için koronadan tehlikeli bu fikri hortlatmak isteyen zihniyet asla amacına ulaşamayacaktır.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) December 31, 2020
Adalet Bakanı Gül: Kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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