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Haberler Politika Adalet Bakanı Gül: Kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür

Adalet Bakanı Gül: Kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür

Bakan Gül, sosyal medya hesabından, "Kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür" paylaşımında bulundu.

Adalet Bakanı Gül: Kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür

31.12.2020, 11:22

CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtüsüne yönelik çirkin saldırısına bir tepki daha. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ayrımcı siyaset, ötekileştirici dil, kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür. İnsanlık için koronadan tehlikeli bu fikri hortlatmak isteyen zihniyet asla amacına ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Herkes bu ülkenin eşit ve birinci sınıf vatandaşıdır. Ayrımcı siyaset, ötekileştirici dil, kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür. İnsanlık için koronadan tehlikeli bu fikri hortlatmak isteyen zihniyet asla amacına ulaşamayacaktır."

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