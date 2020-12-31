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Haberler Politika Başkan Erdoğan 2021'in ilk paylaşımını yaptı: Hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz

Başkan Erdoğan 2021'in ilk paylaşımını yaptı: Hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz

Başkan Erdoğan yeni yılın ilk paylaşımını yaptı. Erdoğan paylaşımında, " etkisi altında geçen 2020 yılında, sağlık başta olmak üzere birçok alanda kıymetli projeleri ve hizmetleri milletimizle buluşturduk. 2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz, için çok çalışacağız." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan 2021'in ilk paylaşımını yaptı: Hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz

01.01.2021, 00:31

Başkan Erdoğan yeni yılın ilk paylaşımını yaptı. Saat tam 00.00'da paylaşım yapan Başkan Erdoğan, "Koronavirüs etkisi altında geçen 2020 yılında, sağlık başta olmak üzere birçok alanda kıymetli projeleri ve hizmetleri milletimizle buluşturduk. 2021 yılında da her zaman olduğu gibi hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz, Türkiye için çok çalışacağız." ifadelerine yer verdi.

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