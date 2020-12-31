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Haberler Politika Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

Başkan , Bahçeli ile görüştü

Son dakika... Başkan , (MHP) Genel Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

31.12.2020, 16:48

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

YENİ YIL TEBRİĞİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu. Görüşmede, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri de ele alındı.

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