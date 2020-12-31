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Haberler Politika Bu dönem yüz yüze karne verilmeyecek

Bu dönem yüz yüze karne verilmeyecek

Bu dönem yüz yüze karne verilmeyecek

31.12.2020

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ve karne sistemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Selçuk, eğitim-öğretim alanındaki korona virüs tedbirlerine ilişkin de, "Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim" dedi. Bakan Selçuk, "Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Bu dönem dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir" ifadelerini kullandı.

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