PKK’nın sözde yönetimini korku dağları sardı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Bakan Yardımcılarının da katılımıyla video konferans yöntemi ile yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

BÜYÜK PANİK İÇİNDELER

TOPLANTIDA 2020'de gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akar, yıl boyunca yurt içi ve sınır ötesinde 200'den fazla operasyon gerçekleştirildiğini ve toplam 3 bin 646 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. TERÖR örgütünün sözde üst yöneticilerinin de büyük bir panik içinde olduğuna vurgu yapan Akar, "Korku dağları sardı. İstihbarat raporlarında da görüyoruz. Terör örgütünün sözde yönetimi büyük panik içinde, iki gece aynı yerde yatamıyor" ifadelerini kullandı. FETÖ ile mücadele sürecine ilişkin de bilgi veren Akar, "15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden bugüne kadar 20 bin 833 kişinin TSK ile ilişiği kesildi" dedi.