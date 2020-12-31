‘Yeri geldi oyun bozduk yeri geldi oyun kurduk’

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile S-400 konusunda Ortak Çalışma Grubu kurulması-na ilişkin teknik görüşme-ler yapıldığını, yaptırım-lar konusunda da teknik seviyede bir çalışma grubu kurulacağını söyledi. 2020 yılı dış politika değerlen-dirme toplantısında konu-şan Çavuşoğlu, "Yeri geldi oyunu biz kurduk. Yeri geldi ülkemizin çıkarları-nın hilafına kurulan oyunu yine biz bozduk" dedi.

YAPTIRIM BÜYÜK HATA

ABD'nin CAATSA yaptı-rımlarının siyasi olarak yan-lış bir karar ve Türkiye'nin egemenlik haklarına saldırı olduğunu vurgulayan Çavu-şıoğlu, "ABD, CAATSA yaptırımları konusunda bir ortak çalışma grubu kurul-ması teklifinde bulundu. Türkiye, söz konusu teklife evet dedi, teknik seviyede bir çalışma grubu kurula-cak. S-400 konusunda ABD ile Ortak Çalışma Grubu kurulmadı, teknik görüşme-ler var. ABD ile sorunların hepsini çözemeyiz ama bazı konularda anlaşırsak ger-ginlik azalır. 2021'de yeni yönetimle biz ilişkileri ileri götürmeye hazırız. Umarım yeni yönetim de bu anlayış-ta olur" diye konuştu.Çavuşoğlu, " Çavuşoğ-lu, Avrupa İnsan Hakla-rı Mahkemesi'nin (AİHM) tutuklu eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'la ilgi-li kararının daha öne aldı-ğı kararlarla çeliştiğini ve siyasi olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, konunun AİHM ile görüşüleceğini ifade etti.