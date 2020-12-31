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Haberler Politika ‘Yeri geldi oyun bozduk yeri geldi oyun kurduk’

‘Yeri geldi oyun bozduk yeri geldi oyun kurduk’

‘Yeri geldi oyun bozduk yeri geldi oyun kurduk’

31.12.2020

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile S-400 konusunda Ortak Çalışma Grubu kurulması-na ilişkin teknik görüşme-ler yapıldığını, yaptırım-lar konusunda da teknik seviyede bir çalışma grubu kurulacağını söyledi. 2020 yılı dış politika değerlen-dirme toplantısında konu-şan Çavuşoğlu, "Yeri geldi oyunu biz kurduk. Yeri geldi ülkemizin çıkarları-nın hilafına kurulan oyunu yine biz bozduk" dedi.

YAPTIRIM BÜYÜK HATA

ABD'nin CAATSA yaptı-rımlarının siyasi olarak yan-lış bir karar ve Türkiye'nin egemenlik haklarına saldırı olduğunu vurgulayan Çavu-şıoğlu, "ABD, CAATSA yaptırımları konusunda bir ortak çalışma grubu kurul-ması teklifinde bulundu. Türkiye, söz konusu teklife evet dedi, teknik seviyede bir çalışma grubu kurula-cak. S-400 konusunda ABD ile Ortak Çalışma Grubu kurulmadı, teknik görüşme-ler var. ABD ile sorunların hepsini çözemeyiz ama bazı konularda anlaşırsak ger-ginlik azalır. 2021'de yeni yönetimle biz ilişkileri ileri götürmeye hazırız. Umarım yeni yönetim de bu anlayış-ta olur" diye konuştu.Çavuşoğlu, " Çavuşoğ-lu, Avrupa İnsan Hakla-rı Mahkemesi'nin (AİHM) tutuklu eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'la ilgi-li kararının daha öne aldı-ğı kararlarla çeliştiğini ve siyasi olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, konunun AİHM ile görüşüleceğini ifade etti.

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