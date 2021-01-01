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Haberler Politika Buca Kızılçullu ögrencileri 2020’ye konserle veda etti

Kızılçullu ögrencileri 2020’ye konserle veda etti

Buca Kızılçullu ögrencileri 2020’ye konserle veda etti

1.1.2021

BUCA Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri 2020 yılını düzenledikleri özel konserle uğurladı. Merkezin üyeleri ve yöneticilerine teşekkür eden Belediye Başkanı Erhan Kılıç, sanat ve bilime her zaman destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi. Başkan Kılıç, "Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, dünya çapında aldığı başarılarla Buca ve Türkiye'nin adını tüm dünyaya duyurdu. Merkezin uzman eğitimcilerinin önderliğinde çevre, biyokimya, fizik ve sanat alanında projeler üreten yetenekli gençler, uluslararası yarışmalarda 15 dünya birinciliği, 12 dünya ikinciliği, 4 dünya üçüncülüğü, onur ödülleri, jüri özel ödülleri ve özel başarı ödülleri kazandı" dedi.

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