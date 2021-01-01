‘Domates zehir değil şifa deposudur’

Fethiye'de örtü altı domates üretimi yapan çiftçiler, "Kışın domates yiyeceğinize, bir bardak zehir için daha iyi" diyen Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş'a domates yiyerek tepki gösterdi. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, katıldığı bir televizyon programında mevsim sebzelerini anlatırken, domatesin kış sebzesi olmadığını ifade etmişti. Aktaş'ın kışın domates yenirse bir bardak zehir içilmiş olunacağını söylemesine tepki geldi.

'KENDİMİZ TÜKETİYORUZ'

Fethiyeli çiftçiler bu sözlere tepkisiz kalmadı. Doktor Aktaş'ın söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Fethiyeli domates üreticileri, 'zehir' sözlerini kınadı. Ürettikleri domatesleri kendilerinin de tükettiğini belirten çiftçiler, dünyadaki en doğal domatesi yetiştirdiklerini iddia etti. Ürettikleri domateslere hangi ilaçların verildiğini sürekli olarak üretici kayıt defterlerine kaydettiklerini ve gerekli tahlillere girmeden de satışının yapılmadığını kaydeden çiftçiler, "Domates tam bir şifa deposudur. Çok sayıda rahatsızlığa iyi gelir. Sayın Aktaş bir doktor ama galiba bunları bilmiyor. Kendisini kınıyoruz" diye konuştular.

Erdoğan CANKUŞ