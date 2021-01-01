Kapsamlı reformları milletimize sunacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı: Aziz Milletim, hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 2020 senesini geride bırakıyor, yeni ümitler ve beklentilerle 2021 yılına giriyoruz. Yeni yılın, ülkemizde, bölgemizde ve dünyadaki tüm insanlar için hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Geride bıraktığımız 2020, maalesef, korona virüs salgını başta olmak üzere pek çok zorlukla sınandığımız bir yıl oldu. Tüm dünyayı etkisi altında alan Kovid-19, son bir asrın en büyük sağlık krizi olarak tarihe geçti.



BU ALANDA ÇIĞIR AÇTIK

Salgınla beraber maskeden solunum cihazına, sarf malzemelerinden ilaca kadar her konuda dünyada çok ciddi sıkıntı yaşandı. Salgının en kritik evresini, güçlü sağlık altyapımız ve aldığımız tedbirler sayesinde en az zararla atlatmayı başardık. Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayımız ve bir milyon 100 bini aşan sağlık ordumuzla, süreci başarıyla yönettik. 1008'er yataklık iki acil durum hastanesiyle bu alanda yeni bir çığır açtık. Sosyal güvenlik sistemimizin kuşatıcılığı sayesinde vatandaşlarımız, kimi yerlerde olduğu gibi, çok ciddi tedavi faturalarıyla karşı karşıya kalmadı. Testten teşhis, tedavi ve ilaca kadar salgınla mücadele için gereken her türlü hizmeti ücretsiz sunduk.



DESTEKLER DEVREYE

Bunun yanında salgının yol açtığı ekonomik sıkıntıları hafifletmek için pek çok destek paketi devreye aldık. Zor günlerinde esnaf, çiftçi, üretici, sanayici, tüccar velhasıl Türkiye'nin büyümesi için ter döken hiçbir vatandaşı sahipsiz bırakmadık. Hayata geçirdiğimiz özel programlarla ekonomimizi ayakta tuttuk. Sosyal koruma kalkanı çerçevesinde millete aktardığımız nakdi destek 45,5 milyar liraya yaklaştı. Üçüncü çeyrekte elde ettiğimiz yüzde 6,7'lik büyüme oranını, hem bu çabalarımızın, hem ülkemizin bu süreçteki başarısının, hem de yeni dönemdeki güçlü potansiyelinin işareti görüyoruz.



REFORM VURGUSU YAPTI

Ekonomimizi güçlendirecek, demokrasimizin, hak ve özgürlüklerin çıtasını yükseltecek reform hazırlıkları içindeyiz. İnşallah yeni yılla beraber artık son düzenlemelerini yaptığımız kapsamlı reform programlarımızı milletimizin takdirine sunacağız. Ülkemize ve milletimize hizmet yolunda engel tanımadık, tanımıyoruz. Son 18 yıldır olduğu gibi 2021 senesinde de inşallah



"AŞKINAN ÇALIŞAN YORULMAZ"

inancıyla çalışmaya, koşturmaya devam edeceğiz. Milletimin her bir ferdinden, yılbaşı gecesi başta olmak üzere, her gün ve hayatlarının her anında kurallara uyarak, ülkemizin salgın musibetinin üstesinden bir an önce gelme mücadelesine destek vermelerini istiyorum. Bu düşüncelerle salgın, deprem, çığ ve sel felaketi başta olmak üzere, geride bıraktığımız dönemde dar-ı bekaya uğurladığımız kardeşlerimizi; vatanımızın bekası için gözlerini kırpmadan ölüme yürüyen kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Yeni yılın ülkemize, bölgemize ve dünyamıza güvenlik, huzur, mutluluk, sağlık ve refah getirmesini temenni ediyorum. Hepinize bir kez daha selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla...



156 ÜLKEYE YARDIM

BUGÜNE kadar açıklanan desteklerin toplam ekonomik büyüklüğünün milli gelirin yüzde 10'unu bulduğunu söyleyen Erdoğan, "Sınırlarımız içinde tüm bu çalışmaları başarıyla yürütürken, yurt dışındaki vatandaşlarımızı da ihmal etmedik. Cumhuriyet tarihimizin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirerek, 141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşı ailelerine kavuşturduk. Yaşadıkları yerlerde tedavi imkanı bulamayan 233 insanımızı ambulans uçaklarla Türkiye'ye getirdik. 156 ülkeye ve 11 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteği yaptık" dedi.



KORONA VİRÜS UYARISI

Korona virüs salgınının bir süre daha etkisini sürdüreceğinin anlaşıldığını işaret eden Erdoğan, "Aşı tedariki ve geliştirilmesi çalışmalarına önem vererek, ülkemizi bu belirsiz geleceğe hazırlıyoruz. Aşılardan ilk partiler ülkemize gelmeye başladı. Testlerden sonra, kısa sürede bunları hizmete sunacağız. Salgın ortadan kalkana kadar, TAMAM diye sloganlaştırdığımız Temizlik, Maske, Mesafe tedbirlerine uymamız önem arz ediyor. 83 milyon hep birlikte kurallara riayet ederek, Allah'ın izni ve inayetiyle, bu musibetin üstesinden geleceğimize inanıyorum" dedi.



BAŞKAN ERDOĞAN, ERMENİSTAN'I BU SÖZLERLE UYARDI

BİR AN ÖNCE BU YANLIŞTAN DÖNÜN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı cep telefonundan arayarak, salondaki askerlere seslendi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin yanı sıra Türkiye- Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez'de görev yapacak Türk askerlerinin de yer aldığı törende askerlere hitap eden Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını kutladı. Azeri ordusunu da tarihi zaferden dolayı bir kez daha tebrik eden Erdoğan, bölgedeki ateşkesi ihlal girişimlerinden dolayı Ermenistan'ı da "Bir an önce bu yanlıştan dönün" sözleriyle uyardı.



LİBYA VE AZERBAYCAN ZAFERLERİ

KARADENİZ'de 405 milyar metreküplük rezerviyle tarihimizin en büyük doğalgaz kaynağını keşfettiklerini söyleyen Erdoğan, "Doğu Akdeniz'den de güzel haberler almayı ümit ediyoruz. Libya ve Dağlık Karabağ'da kazanılan zaferler, 2020'deki diğer sevindirici gelişmeler arasındaydı. Libyalı kardeşlerimize sağladığımız destek, Libya'da emperyalist hevesleri kursaklarda bırakmıştır. Trablus'u darbecilerin eline düşmekten kurtararak, siyasi çözüm sürecinin önünü açtık. Dağlık Karabağ ve işgal altındaki Azerbaycan toprakları, ülkemizin desteği sayesinde 30 yıl sonra özgürlüğe kavuştu. Salgının dünya genelinde yol açtığı kısıtlamalara rağmen 2020'yi, ülkemize önemli hizmetlerle değerlendirmeye çalıştık. G20 Zirvesinden, Başkanlığını Sayın Volkan Bozkır'ın yaptığı BM 75'inci Genel Kurul görüşmelerine kadar birçok uluslararası toplantıya iştirak ettik. Buralarda ülkemizin çıkarlarını savunmanın yanında batıda yükselen İslam düşmanlığını da gündeme getirdik" dedi.



RABBİM BİZE AYASOFYA'YI AÇMA ŞEREFİNİ BAHŞETTİ

Kur'an-ı Kerim'in "HER ZORLUKLA BERABER BİR KOLAYLIĞIN" olduğunu müjdelediğini hatırlatan Erdoğan, "Bu sancılı günlerde uzun bir hasretin ardından Ayasofya'yı, Fatih'in vasiyetine uygun şekilde dualar eşliğinde asli kimliğine kavuşturmanın bahtiyarlığını yaşadık. Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla Türkiye, iradesine vurulan zincirden de kurtulmuştur. Rabbime, bizlere üstat Necip Fazıl'ın ifadesiyle "AYASOFYA'YI AZİZ BİR KİTAP

GİBİ AÇMA" şerefini bahşettiği için sonsuz hamd ediyorum" ifadelerini kullandı.