Manisa’da esnafa destek kampanyası

MANİSA Tuhafiyeciler ve Esnaf Odası, yerel esnafa sahip çıkmak ve online internet sitelerinde alışveriş yapan vatandaşları mağdur etmemek için kampanya başlattı. Başkan Mesut Dalkara, vatandaşların internet sitelerinden alışveriş yaparken dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Yerel dükkan ve mağazalardan alışveriş yapın. Hem satış sonrası hizmet ve muhatabınız olsun, hem de kaliteli ürünü ucuza alıp karlı çıkın" diyerek kampanyaya katılım çağrısında bulundu. Online alışveriş arttığı için esnafın mağdur olduğunu kaydeden Dalkara, "Konforlu alışverişi, gerçek alışverişi dükkan ve mağazalardan yaparsınız. Çünkü ürünü görüyorsunuz, elliyorsunuz. Ucuz olup olmadığına bakıyorsunuz. Rengini tespit ediyorsunuz. Halkımızın bu kampanyayı görmelerini istiyoruz" diye konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK