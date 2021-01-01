Yıllardır gün ısıgına çıkmayı bekleyen eserler sergilenecek

MANİSA Valisi Yaşar Karadeniz, yapımında sona gelinen yeni Manisa Müzesi'nde incelemelerde bulundu. Vali Karadeniz'e ziyaretinde İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ve yetkililer tarafından son durum hakkında bilgi verildi. Ocak ayında açılması planlanan müzede yıllardır gün yüzüne çıkmayan yüzlerce eser bu yeni müzede sergilenecek. İnteraktif yaklaşım ile tasarlanmış olan müzenin zemin katında arkeolojik eserler, birinci katta ise arkeolojik ve etnografik eserler sergilenecek. Eserlerin güvenli koşullarda sergilenmesini sağlayan merkezi kilit sistemi ve nem-sıcaklık dengesi ayarlanmış vitrin sistemleri kullanılan Manisa Müzesinin 2021 yılı Ocak ayında hizmete açılması planlanıyor.

CÜNEYT HASÇELİK