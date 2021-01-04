AK Parti MYK’nın gündemi reformlar

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılacak Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ana gündem maddelerinden biri bu olacak. Reformla ilgili düzenlemelerin bir kısmı yasa ile bir kısmı yönetmelikle yapılacak. Reform kapsamında Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku olmak üzere ticari hayata ilişkin kanunlarda davaların daha hızlı sonuçlanması ve yatırımcıyı koruyan adımlar atılacak.

KONGRELER AY SONUNDA

AK Parti'nin bir diğer önemli gündem maddesi ise pandemi nedeniyle ikinci kez ara verilen kongreler olacak. Bu ayın sonuna doğru kongrelerin yeniden başlama-sı planlanıyor. Meclis ayağın-da ise iki yeni düzenlemenin hayata geçirilmesi bekleniyor. Bunlar teknoloji geliştirme bölgeleri ile ilgili düzenleme diğeri ise uzunca bir süredir üzerinde çalışılan hayvan hak-ları ile ilgili düzenleme.

EDA IŞIK