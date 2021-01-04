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Haberler Politika Sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li öldürüldü

Sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li öldürüldü

Sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li öldürüldü

4.1.2021

SURİYE'DEKİ Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

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