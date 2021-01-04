Somali’de ölen Türklerin evlerinde hüzün var

SOMALİ'DE önceki gün sabah saatlerinde bomba yüklü motosikletle bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Çayköy nüfusuna kayıtlı Selami Aydoğdu (22) ile Aşdağul beldesi nüfusuna kayıtlı Erdinç Genç'in (44) evlerinde hüzün hakim. Acı haberlerin ulaştığı işçilerin evlerine Türk bayrakları asıldı. Erdinç Genç'in eşi Melek Genç, "Eşime ulaşamayınca televizyonu açtık ve alt yazıdan terör saldırısı olduğunu öğrendik. Daha sonra ise acı haberi geldi" dedi. Türk işçilerin cenazelerinin bugün memleketlerinde toprağa verilmesi planlanıyor.