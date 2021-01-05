Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Başkan Erdoğan'ın programında böyle bir ziyaretin yer almadığını belirtildi.

SÜRPRİZ ZİYARET

Başkan Erdoğan, saat 14.00'te MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Beytepe'deki evine geldi. Bahçeli, Erdoğan'ı kapıda karşılayarak, ziyaretten ötürü teşekkür etti. İki lider daha sonra eve geçerek, görüşme gerçekleştirdi. Öte yandan ziyarette İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bulundu.

Başkan Erdoğan, en son 23 Ekim 2019'da MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti.