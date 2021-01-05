‘Darbe bir ülkenin namusuna saldırıdır’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısı sonrasında ülke gündemine oturan darbe imalarıyla ilgili konuştu. Daha önce öğretmenlere, yargı mensuplarına, çiftçilere hakaret edildiğine de defalarca şahit olduklarını söyleyen Çelik, "En önemli konulardan bir tanesi bu iktidarı seçimli ya da seçimsiz götüreceğiz şeklinde, halen Türkiye bu kadar acılar yaşamışken ortaya konmuş tavırdır. İktidarı seçimsiz nasıl götüreceksiniz? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Bu açık şekilde vesayet çağrısıdır, darbe çağrısıdır, askeri müdahale çağrısıdır. Bu bir suçtur, bu utanılması gereken bir yaklaşımdır. Ama buna rağmen bu üsluba devam ettiler" diye konuştu.



'EN BÜYÜK KÖTÜLÜK'

Çelik, Can Ataklı'nın "Erdo-ğan seçimle gitmez, doğal afet olması lazım. Avus-tralya gibi büyük yangın olması lazım" şeklinde-ki sözleriyle ilgili de, "Bun-lar ruh sağlığı yerinde insanlar değil. Darbe bir millete yapılacak en büyük kötülüktür" dedi.



KONGRELER 13 OCAK'TA YENİDEN BAŞLIYOR

KONUŞMASINDA AK Parti'de korona virüs önlemleri nedeniyle yarım kalan kongre sürecinin de yeniden başlayacağını duyurdu. Çelik, "Teşkilatlarımızın çalışmaları, geçen seneki hedeflere ulaşma miktarımız, yeni yılda cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilgili kapsamlı bir değerlendirme paylaştılar. KOVİD sürecinde teşkilatlarımızla bir araya gelme noktasında çeşitli sıkıntılar oldu ama 13 Ocak'tan il kongrelerimize önlemlere uyarak yeniden başlıyoruz" dedi.



SMA HASTASI ÇOCUKLAR SAHİPSİZ DEĞİL

AÇIKLAMASINDA SMA'lı çocuklarla ilgili sosyal medya üzerinden yürütülen algı operasyonuna da tepki gösteren Çelik, "Bu konu MYK'da gündeme geldi, keşke Cumhurbaşkanımızın bu çocukları nasıl kendi evladı gibi sahiplendiğini herkes görseydi. Türkiye'de 1500 kadar evladımızın her biri devletin tedavi masraflarını üstlendiği ve bilimsel olarak onaylanmış tedaviden yararlanan çocuklar. Varlık fonuna devredilen para buraya devredilsin diye kampanya başlatıldı. O paranın yüzlerce katı bu çocuklar için harcanmıştır. Rakamdan bahsetmek bile ayıp. Feda olsun daha da harcanacaktır. Bir tane sahip çıkılmayan çocuk yoktur. Bu tedavi diye bahsedilen mekanizmanın bu çocukları tedavi edeceğine dair kanıt yok, bu sadece bir propaganda. Bir millet kendi evlatlarını kobay olarak kullandırmaz" dedi.