Demokrat Parti Millet İttifakı’ndan ayrılıyor

ÖNÜMÜZDEKİ seçimler için daha da genişleyecekleri iddiasında olan Millet İttifakında birbiri ardına gelen skandallarla oluşan çatlak büyüyor. Son seçimlerde Millet İttifakı içinde yer alan bir parti ortak çalışma kararını gözden geçirerek ayrılma kararı alıyor. İYİ Parti'deki FETÖ iddiaları, ihraç ve ayrılıklar gibi gelişmelerin ardından CHP'de de peş peşe patlak veren tecavüz skandalı ve HDP'li anayasa çalışması haberleri üzerine Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, partisinin 2023 seçimlerine tek başına gitme kararı aldığını açıkladı. Bunda en büyük etkenin de CHP'nin Millet İttifakı'na dahil ettiği gizli bileşen HDP'ye verilen destek olduğu iddia ediliyor.