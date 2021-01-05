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Haberler Politika Pozitif çıkan vatandaş araçla gezerken yakalandı

Pozitif çıkan vatandaş araçla gezerken yakalandı

Pozitif çıkan vatandaş araçla gezerken yakalandı

5.1.2021

MANİSA'NIN Kula ilçesinde testi pozitif çıkmasına rağmen kendine ait aracı ile yolculuk yaptığı tespit edilen bir vatandaş Bölge Trafik İstasyon Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı uygulamada yakalandı. O.B. isimli şahıs, polis eşliğinde götürüldüğü hastanedeki işlemlerinin ardından Manisa Ayşe Hafsa Sultan KYK Yurdu'na yerleştirildi. Ayrıca O.B. isimli şahsa, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına Aykırı Hareket Etme suçundan cezai işlem uygulanmak üzere tutanak tanzim edildi.

BATUHAN ULU

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