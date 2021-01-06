Başkan Erdoğan, MHP liderini evinde ziyaret etti

Erdoğan'ı kapıda karşılayan Bahçeli, ziyaretten ötürü teşekkür etti. İki lider daha sonra eve geçerek, görüşme gerçekleştirdi. 1 saat 10 dakika süren görüşmenin ardından Erdoğan evden ayrıldı. Bahçeli'nin Erdoğan'ı aracına kadar uğurladığı ziyarette İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.



ARNAVUTLUK BAŞBAKANI TÜRKİYE'YE GELİYOR

Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle bugün Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 6-7 Ocak'taki ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde, güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin de fikir alışverişinde bulunulacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli ile görüştü