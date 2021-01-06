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Haberler Politika Boğaziçi’nde slogan atanlar örgüt üyesi çıktı

’nde slogan atanlar örgüt üyesi çıktı

Boğaziçi’nde slogan atanlar örgüt üyesi çıktı

6.1.2021

MELİH Bulu'nun Başkan Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasını bahane ederek fitne çıkartan CHP ve kirli ittifak kurduğu karanlık odakların foyası meydana çıktı. Çirkin provokasyonla ilgili 17 kişinin gözaltına alındığı söyleyen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Bu kişilerden sadece 2'si öğrenci. Diğerleri MLKP dahil terör örgütleriyle irtibatlı kişiler" dedi.

BOĞAZİÇİ'NE YAKIŞMADI

ÇATAKLI, "Protesto sırasında Türk polisine yönelik atılan hadsiz bir slogan bizleri üzdü. Her şeyden önce bu hadise ve bu slogan, Boğaziçi Üniversitesi'nin saygınlığına yakışmamıştır. Polislerimize 'katil' denmesini kabul edebilmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün

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