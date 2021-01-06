İlker Başbuğ’un darbeci suflörü

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ



Türkiye 2021 yılının ilk günlerine yine darbe söylemleriyle başladı. CHP ZİHNİYETİNİN örnek temsilcisi Fikri Sağlar'ın darbeci cuntalara mesaj veren, 'başörtülü kadın hakim' saldırısı tepki çekerken, 26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ da birileri tarafından ön safa sürülerek, "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihi açıklasaydı 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi" dedi. Muhalefetin erken seçim kampanyası da göz önüne alındığında bu çıkışlar manidar.





FIRINA ODUN ATMA TELAŞI

Başbuğ, "CHP-HDP-İYİ Parti'nin erken seçim laflarıyla üzerinde çalıştıkları FIRINA ODUN ATMA telaşının suflörü kimler?"sorusuna konu oldu. İlker Başbuğ'un derin ABD-Avrupa tezgahlı cuntaların gerçekleştirdiği ve arkalarında CHP'nin konumlandığı 27 MAYIS DARBESİ'ni gündeme taşımasının dikkatle değerlendirilmesinde büyük yarar var. Çünkü Başbuğ, darbeci cuntaları hortlatmaya yönelik açıklamasıyla, erken seçim kararını almış bir hükümete karşı askeri darbe gerçekleştirilmeyeceği görüşünü savunması ile Cumhur İttifakı'na aklınca mesaj veriyor. Başbuğ'un bu sözleri, muhalefetin erken seçim baskısının sürdüğü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "seçim 2023'te olacak" çıkışının ardından dillendirmesi bir hazırlığın işaret fişeğidir. Başbuğ, Menderes'le ilgili antidemokratik çıkışıyla, suflörlerinin isteği doğrultusunda şu mesajı veriyor:





KİMLERE HİZMET EDİYOR?

Rahmetli Menderes, erken seçim kararı alsaydı, darbe olmazdı. Cumhur İttifakı (Erdoğan-Bahçeli) erken seçim kararı almalı. Yoksa 27 Mayıs'ta olduğu gibi darbe olur. 27 Mayıs öncesi, erken seçim kararı almış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleşmeyeceğini söyleme cesareti bulan İlker Başbuğ, kimlere hizmet ediyor sorusunun cevabı muhakkak aranmalıdır. Bu soruya cevap aranırken, Başbuğ'un darbecilere mesaj veren, özellikle Türkiye'de yapılmış darbelerin arkasında yer alan, yangına odun atan, kışkırtan, kontrollü kaos planlarına selam çakan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok memnun eden imalı açıklamasının devamı da çok dikkat çekici... Başbuğ, "Varsayalım ki darbe önlendi, bugün ortaya daha farklı bir tablo mu çıkardı?" sorusuna da derin mesaj içeren bir cevap daha veriyor.



KATİLİNE AŞIK OLAN ADAM

AH İlker Başbuğ, ah. 2021 yılını heyecanla beklemişsin. Daha ilk günlerinde, derin odakların isteği doğrultusunda konuşuyorsun. 27 Mayıs'ı merkeze oturtarak, günümüze ayar verme telaşı içindesin. 'Aba altından sopa gösterme' taktiğiyle, Başkan Erdoğan-Bahçeli'ye, "Erken seçim kararı alın. Yoksa darbe olur' mesajı veriyorsun. Çok akıllısın! Yaptığın açıklama ile seni hapse atan NATO Gladyosu- CIA ajanı, darbeci FETÖ ile aynı yolda yürüdüğünün farkında mısın? KATİLİNE AŞIK OLAN

ADAM olmaya çok güzel bir örnek daha...



CIA BAŞKANI İLE AYNI GÖRÜŞTE

"DEMOKRAT Parti'nin iktidarının son yıllarında anayasayı ihlal eden, Tahkikat Komisyonu'nun kurulması ve yetkilerle donatılması gibi uygulamaları olmuştur. İşin diğer bir önemli noktası ise ABD CIA Başkanı'nın, 28 Nisan 1960 günü yaptığı bir konuşmada söylediği gibi, "Türkiye'de seçimler yapılacak olursa, CHP bu seçimleri kazanabilecektir" diye bir değerlendirme yapmış olmasıdır. Yani seçimler erkene alınabilseydi, iktidar seçim yoluyla değişebilecekti. (Not: İlker Başbuğ, CIA Başkanı ile aynı görüşte demek ki.) 27 Mayıs darbesi kendinden sonra gelen askeri müdahaleler üzerinde de önemli tesirler yaratmıştır. Siyasi tecrübeye ve olgunluğa sahip kişilerin siyaset sahnesinden uzaklaşmasına neden olmuştur. Daha da önemlisi, toplumun bugün de şahit olduğumuz kesin çizgilerle bölünmüş bir yapıya dönüşmesinin de başlangıcı olmuştur." Çok haklısın İlker Başbuğ! Aylardır takip ediyoruz. 27 Mayıs, 12 Eylül, 27 Şubat, 15 Temmuz FETÖ darbelerini kurgulayan, NATO'cu-Cuntacılarla darbeleri gerçekleştirme kara lekesini üzerinde taşıyan ABD-Avrupa medyası ve stratejik kurumları ha bire, 'Diktatör Erdoğan' 'Türkiye ikiye bölündü' 'Cumhur İttifakı seçimle gitmez' tezgahlarıyla psikolojik harekat peşindeler Türkiye'ye karşı. "Erdoğan'sız Türkiye" hayalleri görüyorlar. Bağımsız Türkiye'yi içlerine sindiremiyorlar. İlker Başbuğ çıkıyor, derin ABD-Avrupa'nın suflörleriyle, 'ikiye bölünmüş Türk halkı' tezgahına yazılıyor. "27 Mayıs'ta Menderes erken seçim kararı alsaydı darbe olmazdı' diyor. Örneği kim? CIA Başkanı. İlker Bey, Bugün de aynı CIA, CHP'nin, İYİ Parti'nin, HDP'nin, 'Erken seçim' tezgahlarını kurgulamıyor mu? CIA, bugünlerde de, 'İkiye bölünmüş Türk halkı' rezaletlerine imza atmıyor nu?



ALLEN DULLES KİMDİR?

Foster ve Allen Dulles, biri dışişleri bakanlığı, diğeri CIA başkanlığı koltuklarında oturan iki kardeştir ve 1950'ler ABD'sinin dünyaya bakışını bu iki isim derinden etkilemiştir. 27 Mayıs 1960 darbesi sırasında CIA'in başında olan Allen Dulles, görev süresi boyunca Ortadoğu'da birçok ülkede darbe planlayan isim olarak biliniyor.