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Haberler Politika Muharrem İnce CHP'den istifa ediyor! Yeni parti için flaş hamle

'den ediyor! Yeni parti için flaş hamle

, 'daki evinde kuracağı partinin kurucular kurulu üyelerini topladı. Kritik toplantıda parti için atılacak adımlar ve İnce'nin 'den süreci konuşuldu. İnce'nin kararlı olduğu, CHP'den bu hafta içinde istifa edeceği öğrenildi. İnce, ocak ayı sonuna kadar partisinin resmi başvurusunu yapmak istiyor.

Muharrem İnce CHP'den istifa ediyor! Yeni parti için flaş hamle
SABAH

06.01.2021, 17:05

Muharrem İnce, parti kurma çalışmalarına hız verdi. İnce, bugün Yalova'daki evinde gizlice kurucular kurulundaki isimler ile bir araya geldi. Toplantıda, kurulacak parti için atılacak adımlar konuşuldu. İnce'nin CHP'den istifa süreci de bu toplantıda masaya yatırıldı.

İNCE BU HAFTA İÇİ İSTİFA EDECEK

Sivas'tan yola çıkarak Memleket Hareketi başlatan CHP'li Muharrem İnce, partisi ile yollarını ayırıyor. İnce'nin bu hafta içinde CHP'den istifa etmesi bekleniyor.

Yalova'daki evinde kuracağı partinin kurucular kurulu üyelerini toplayan İnce, kurulacak partinin yol haritasını ayrıntılarıyla paylaştı. Toplantıda parti için atılacak adımlar ve İnce'nin CHP'den istifa süreci gündeme geldi. Toplantıda CHP'den istifa etme kararlılığını dile getiren İnce'nin Çankaya semtinde genel merkez binası kiralanmasının da bir an önce gerçekleşmesini istediği belirtildi.

OCAK AYI SONUNA KADAR PARTİ KURMAK İSTİYOR

Parti ismi ve amblemi gibi konuların da konuşulduğu toplantıda, olağanüstü bir durum olmazsa İnce'nin CHP'den bu hafta içinde istifa etmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. İnce, partisinin resmi başvurusunu ocak ayı sonuna kadar yapacak.

İNCE, MEMLEKET HAREKETİ İLE GEMİLERİ YAKMIŞTI

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olmuştu. İnce, CHP'nin bugüne kadar eriştiği en yüksek oy oranını alırken, parti içinde Kılıçdaroğlu ile karşı karşıya gelmişti. İnce, Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlık görevini kendisine bırakmasını istediğini bildirmişti. Gerilim sonrası İnce, parti içinde beklediğini bulamayınca Memleket Hareketi kapsamında 81 ili gezme kararı almıştı. İnce, il ziyaretleri sırasında CHP'ye sert eleştiriler yöneltmiş, parti kurma düşüncesini dile getirmişti.

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