AK Partili Kaya’dan belgeli TOKI yanıtı

KARABAĞLAR Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda TOKİ'nin kendisine haber vermeden ilçeye sosyal konutlar yapacağını iddia eden Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'na AK Parti MKYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya yanıt verdi. Belgeleri paylaşan Kaya, "Karabağlar'ın önünde takoz olan, ilçenin gelişmesi ve ilçe halkının refahı adına atılan her adımın karşısında yer alan Sayın Selvitopu'nu tarih affetmeyecektir" dedi.