KARABAĞLAR Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda TOKİ'nin kendisine haber vermeden ilçeye sosyal konutlar yapacağını iddia eden Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'na AK Parti MKYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya yanıt verdi. Belgeleri paylaşan Kaya, "Karabağlar'ın önünde takoz olan, ilçenin gelişmesi ve ilçe halkının refahı adına atılan her adımın karşısında yer alan Sayın Selvitopu'nu tarih affetmeyecektir" dedi.
AK Partili Kaya’dan belgeli TOKI yanıtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.