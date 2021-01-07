  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika AK Partili Kaya’dan belgeli TOKI yanıtı

AK Partili Kaya’dan belgeli TOKI yanıtı

AK Partili Kaya’dan belgeli TOKI yanıtı

7.1.2021

KARABAĞLAR Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda TOKİ'nin kendisine haber vermeden ilçeye sosyal konutlar yapacağını iddia eden Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'na AK Parti MKYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya yanıt verdi. Belgeleri paylaşan Kaya, "Karabağlar'ın önünde takoz olan, ilçenin gelişmesi ve ilçe halkının refahı adına atılan her adımın karşısında yer alan Sayın Selvitopu'nu tarih affetmeyecektir" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

AK Partili Kaya’dan belgeli TOKI yanıtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.