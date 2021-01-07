Gezi olaylarının provası

Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, Boğaziçi eylemlerinin de Diyar-bakır'daki Sur ve hendek eylemleri gibi bir Gezi olayları ve darbe provası olduğu-nu söyledi. Eylemlerde CHP ve PKK'nın da devrede olduğunu ifade eden Başbuğ, "CHP ve PKK'lıların polise karşı düzenle-diği eylemlere İngilizlerden destek geldiği-ni görüyoruz. Gezi olaylarında boy gösteren Londra merkezli BBC ve The Economist muhabirle-ri konuya ilişkin sosyal medya-dan paylaşım üstüne paylaşım yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da 'örgütlenin' çağrısında bulunuyor. Bu apaçık her şeyi ortaya seri-yor. HDP kanadının da destek verdiği öğren-ciler polise saldı-rıyor. Öğrencile-ri polisin üzerine salarak polisin güç kullanmasını iste-yen CHP ve HDP çatışma ortamı oluşturmak istiyor. 2015 yılında da Boğa-ziçi Üniversitesi'nde terör örgütü PKK'nın sözde 'kuruluş yıldönümü' kutlaması-na izin verilmişti. Üniversiteyi terör yuva-sı haline dönüştürenlerin yeni rektörden rahatsız olmaları da bir başka sebep" dedi. GÜVENLİK ve Terör Uzmanı Erhan Çalışkan da eylemlerin dış bağlantıla-rına dikkat çekti. Gezi Parkı olaylarının çıkarıldığı dönemde Taksim Meyda-nı'nda CHP'nin sözde adalet yürüyü-şünü takip edip canlı yayınlar yapan BBC muhabiri Mark Lowen'in bu eylemlere de destek verdiğini hatır-latan Çalışkan, "Halen üniversite için-de öğrenci ve öğretim görevlileri protestolarını sınırlı ölçü-ler içinde yapıyor. Ancak örgütler içeri sızarak bu eylemleri tüm yurda yaymak ve 'Gezi-2' yapmak için çaba harcı-yor. Ama buna istihbarat ve güvenlik birimleri izin vermeyecek" diye konuş-tu.

FATİH ŞENDİL