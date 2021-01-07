  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika Gezi olaylarının provası

Gezi olaylarının provası

Gezi olaylarının provası

7.1.2021

Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, Boğaziçi eylemlerinin de Diyar-bakır'daki Sur ve hendek eylemleri gibi bir Gezi olayları ve darbe provası olduğu-nu söyledi. Eylemlerde CHP ve PKK'nın da devrede olduğunu ifade eden Başbuğ, "CHP ve PKK'lıların polise karşı düzenle-diği eylemlere İngilizlerden destek geldiği-ni görüyoruz. Gezi olaylarında boy gösteren Londra merkezli BBC ve The Economist muhabirle-ri konuya ilişkin sosyal medya-dan paylaşım üstüne paylaşım yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da 'örgütlenin' çağrısında bulunuyor. Bu apaçık her şeyi ortaya seri-yor. HDP kanadının da destek verdiği öğren-ciler polise saldı-rıyor. Öğrencile-ri polisin üzerine salarak polisin güç kullanmasını iste-yen CHP ve HDP çatışma ortamı oluşturmak istiyor. 2015 yılında da Boğa-ziçi Üniversitesi'nde terör örgütü PKK'nın sözde 'kuruluş yıldönümü' kutlaması-na izin verilmişti. Üniversiteyi terör yuva-sı haline dönüştürenlerin yeni rektörden rahatsız olmaları da bir başka sebep" dedi. GÜVENLİK ve Terör Uzmanı Erhan Çalışkan da eylemlerin dış bağlantıla-rına dikkat çekti. Gezi Parkı olaylarının çıkarıldığı dönemde Taksim Meyda-nı'nda CHP'nin sözde adalet yürüyü-şünü takip edip canlı yayınlar yapan BBC muhabiri Mark Lowen'in bu eylemlere de destek verdiğini hatır-latan Çalışkan, "Halen üniversite için-de öğrenci ve öğretim görevlileri protestolarını sınırlı ölçü-ler içinde yapıyor. Ancak örgütler içeri sızarak bu eylemleri tüm yurda yaymak ve 'Gezi-2' yapmak için çaba harcı-yor. Ama buna istihbarat ve güvenlik birimleri izin vermeyecek" diye konuş-tu.

FATİH ŞENDİL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gezi olaylarının provası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.