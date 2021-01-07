Kaset kumpasının mütalaasında çarpıcı detaylar

ESKİ CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin kaydedilip internette yayımlanmasıyla ilgili FETÖ/ PDY elebaşının da arasında bulunduğu 170 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı görüşünü sundu. Görüşte, söz konusu görüntülerin FETÖ faaliyetleri kapsamında ele geçirildiği, daha sonra örgütün internette yayınladığı belirtildi.



BAYKAL'IN zaman zaman gittiği Çukurambar'daki eve gizli kameranın 13 Nisan 2010'da yerleştirildiği, 30 Nisan'da görüntülerin kaydedildiği ve aynı gün cihazın söküldüğü bildirilen görüşte, istihbaratçı bazı sanıkların cep telefonlarının bu tarihlerde evin civarından sinyal verdiğine dikkati çekildi. Eylemlere Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı ile Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görev yapan sanıklar Kaan Özyiğit, Özgür Türker, Mustafa Koparan, Selim Yasdıbaş, Rüstem Atik, Abdül Köksal, İlker Usta, Sedat Zavar, Abdulvahit Tunçay, Ahmet Yılmaz Ekiz, Yiğit Uyar, Osman Oktay Ilıcan ve Enes Çığci'nin katıldıklarının belirlendiği aktarıldı. Görüntülerin halen firarda olan gazeteci Cevheri Güven'e verildiği, bir internet sitesinin görüntüleri yayınlamaması üzerine o sırada gazeteci sanık Yener Dönmez'in yazarlık yaptığı internet sitesinde görüntülerin yayınlandığı bildirildi.