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Haberler Politika Telefonu açmadan projelerini anlattı

Telefonu açmadan projelerini anlattı

'nın ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu fena yakalandı. Kendisine gelen aramayı reddederek gerçekleştirdiği hayali görüşme sosyal medyanın gündemine oturdu.

Telefonu açmadan projelerini anlattı

7.1.2021

CHP'li Öküzcüoğlu açmadığı telefonun ucundaki hayali muhtara yapmayı planladığı projeleri anlatırken kameraya yansıyan görüntünün farkında değildi. Öküzcüoğlu bu görüntüleri "Bir Yol Hikayesi" adıyla paylaşınca, detayı fark eden sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

CÜNEYT HASÇELİK

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