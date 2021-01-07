Telefonu açmadan projelerini anlattı

CHP'li Öküzcüoğlu açmadığı telefonun ucundaki hayali muhtara yapmayı planladığı projeleri anlatırken kameraya yansıyan görüntünün farkında değildi. Öküzcüoğlu bu görüntüleri "Bir Yol Hikayesi" adıyla paylaşınca, detayı fark eden sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

CÜNEYT HASÇELİK