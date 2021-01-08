Başkan Erdoğan'ın talimatıyla reform düğmesine basıldı! İşte atılacak yeni adımlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2021'i reform yılı ilan etmesi ile birlikte hukuk ve ekonomi alanlarında yapılacak değişikliklere ilişkin çalışmalara hız verildi. Bu ay içinde son şekli verilmesi beklenen reform paketi öncelikli olarak güveni sağlayacak adımlar içerecek. Anayasa Mahkemesi kararlarından icra iflas sistemine, uluslararası yatırımcının çekilmesine kadar birçok alanda düzenlemeler getirilecek.

Şu aşamada Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar, Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan MYK'da genel hatları ile konuşuldu. Çalışmaların tamamlanıp bir an önce hayata geçirilmesi üzerinde duruldu. Bakanlıklar alternatifli hazırladıkları düzenlemeyi Erdoğan'a sunacak. Başkan Erdoğan'ın onayı ile düzenlemeler tek tek hayata geçirilecek.

TBMM'YE SUNULACAK

Yasal düzenleme gerektiren konularla ilgili ise TBMM'ye yasa teklifleri sunulacak. Reform düzenlemelerinin tek paket değil birkaç parça halinde Meclis'e taşınması bekleniyor. Reform paketleri hazırlanırken STK'lar ve iş dünyası başta olmak üzere ilgili tüm kesimler dinlendi, talep ve beklentileri alındı. Bunlardan hangilerinin paketlerde yer alabileceğine ilişkin bir çalışma yapılıyor.

Reform paketleri kapsamında üzerinde çalışılan başlıca konular şöyle:

ÖNCE GÜVEN: Reform paketlerinin odak noktasını gerek yargıda gerekse ekonomide güven oluşturacak. Bunu sağlayacak düzenlemelere öncelik verilecek.



ULASLARARASI SERMAYE ÇEKİLECEK: Türkiye'nin, pandemi sırasında biriken ve akacak yer arayan uluslararası sermayeyi çekmesi için bazı önlemler alınacak. Türkiye'ye yatırım yapacak uluslararası sermayeye ilişkin güvenceler artırılacak, gerekirse özel bir yasa da çıkartılması gündemde.

TUTUKLULUK SÜRELERİ: Son dönemin en çok tartışılan konularından biri de tutukluluklar. Bununla ilgili bir çerçeve çizilmesi gündemde. Alternatifler arasında iddianame hazırlıkları için bir süre konulması, tutukluluk süresinin de buna göre ayarlanması bulunuyor. Bir başka alternatif ise azami tutukluluk sürelerini soruşturma ve kovuşturma aşamalarına göre ayrı ayrı belirlemek.



ARABULUCULUK: Bilirkişilik ve arabuluculuk sistemine ilişkin özellikle iş dünyasından bazı talepler var. Bu alanlarda neler yapılabileceğine de bakılıyor.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI: Yargıda güven ortamının sağlanması için son dönemde en çok tartışılan konuların başında gelen Anayasa Mahkemesi kararlarına ilişkin bazı adımlar atılması bekleniyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına kurumlar ve yerel mahkemelerin uyumunun sağlanması, yüksek mahkemenin de kendi yetki sınırlarına çekilmesi tartışılıyor.



HÂKİM ATAMALARI: Hâkimlerin atamaları, tarafsızlıkları ile ilgili düzenleme yapılması konuşuluyor.

İCRA İFLAS: İcra iflas sistemi gözden geçirilecek, dava ve icra süreçlerinin dijital sisteme aktarılması, hızlandırılması, e-haciz uygulamasına geçilmesi gündemde.

TASARRUF ÖNLEMLERİ: Türkiye'nin yatırımlara ayrılan payı artırması, pandemiden güçlenerek çıkmasına yönelik olarak kamunun tasarruf yapmasına dönük önlemler alınması da gündemde.