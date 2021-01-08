Boğaziçi’nde gözaltına alınan 24 kişi adliyede

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'ne rektör ataması sonrası yapılan basın açıklaması ve protestolar sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 40 şüpheliden 24'ü adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Diğer 16 kişinin ise Vatan Caddesindeki Güvenlik Şube Müdürlüğünde sorguları sürüyor. Şüphelilerden 7'sinin terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri saptanırken, 2'sinin terör örgütü TKP/ML, 1'inin terör örgütleri PKK/KCK ile DHKP/C, 1'inin terör örgütü THKP/C ve 1'inin de terör örgütü TKEP/L faaliyetlerine katıldıkları belirlenmişti.