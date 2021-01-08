CHP grubu ikiye bölündü

İzmir'de uzun süredir Belediye Başkanı Halil Arda ile CHP'li meclis üyeleri arasında sorun yaşanan Gaziemir'de, geçtiğimiz günlerde denetim komisyonu çatlağı yaşanmıştı. CHP Grup Başkan Vekili İzel Zenginobuz Derinsu, Denetim Komisyonu için yapılacak seçim öncesinde 4 ismi meclise sunmuş, Derinsu kendisiyle birlikte Ali Kavasu, Meral Yiğit, Sercan Doğan isimlerini dile getirmişti. Derinsu'nun söylediği CHP'li isimler dışında CHP'li Murat Serim, Levent Çağlarsu, Bengü Sayköse, Ünal Işık da aday olmuş, Derinsu'nun önerdiği isimler seçilemezken, Serim, Çağşarsu, Sayköse ve Işık AK Parti'den Uğur İnan Atmaca ile birlikte denetim komisyonuna seçilmişti. Başkan Arda sonuçları açıkladıktan sonra tepki göstermiş ve CHP'den seçilen isimlerin AK Partilili meclis üyelerinin oylarıyla seçildiği çıkışında bulunmuştu. Yaşanan çatlak sonrası Başkan Arda, kendisiyle hareket eden 9 meclis üyesiyle birlikte Ankara'ya gitti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Arda'nın konuyla ilgili şikayetini dile getirdiği öğrenildi.



MUHALİFLER YÜCEL'E GİTTİ

Muhalif meclis üyeleri ise aynı gün soluğu il binasında aldı. 11 muhalif meclis üyesinden 9'u İl Başkanı Deniz Yücel'le görüştü. Meclis üyelerinin yaşananlardan Belediye Başkanı Arda'yı sorumlu tuttukları öğrenildi.



İLÇE BAŞKANI ÖZKAN KONUŞTU

SAĞLIK sorunları nedeniyle toplantıya katılamayan CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan, "Grup kararı aldık diye yapılan açıklama bilerek mi bilmeyerek mi? Grup başkan vekili ile görüştüm. Çoğunluk sağlanamamış. Nasıl karar alınıyor? Buna il başkan yardımcıları Aygül Eryılmaz ile Köksal Yıldırım şahittir" dedi.