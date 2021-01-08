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Haberler Politika Oğuzhan Asiltürk ile 1 saat

ile 1 saat

Başkan , dün Yüksek İstişare Kurulu Başkanı 'ü evinde ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede güncel ve siyasi meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Oğuzhan Asiltürk ile 1 saat

8.1.2021

ÇIKIŞTA EŞLİK ETTİ
Geçtiğimiz salı günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret eden Başkan Erdoğan, dün sürpriz bir ev ziyareti daha gerçekleştirdi. Resmi programı bulunmayan Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü Bahçelievler'deki evinde ziyaret etti. Erdoğan, görüşmeye sivil plakalı makam otomobiliyle gitti. Erdoğan ile Asiltürk'ün görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Ziyaretin ardından Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı. Erdoğan, Asiltürk'ün evinden ayrılırken kendisini balkonlarından selamlayan vatandaşlara el sallayarak karşılık verdi. Görüşmede güncel ve siyasi meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.



ALİ KOÇ'U KABUL ETTİ
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün Başkan Erdoğan'ı ziyaret etti. Erdoğan, Ali Koç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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