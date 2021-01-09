Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı'nı Üsküdar'daki Ömer Öztürk Camisi'nde kıldı. Namazın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, gündemi değerlendirdi. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili öğrencilerle görüşülüp görüşülmediğinin sorulması üzerine Erdoğan, "Arkadaşlar ben neden öğrencilerle görüşeyim? Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var. Öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi DHKP-C militanıdır. Bunlar öğrenci değil. Yaptıkları nedir? Yasalara uygun olarak buraya atanmış bir rektör vardır. Bu rektör yasalar dışında atanmamıştır. Yasalar neye amir ise, Melih Bey de buraya atanmıştır. Geçmişine baktığımızda o da bu üniversite içinden yetişmiş bir arkadaşımızdır. Biz de YÖK'ün şahsıma teklif ettiği 9 isimden, bana yasaların vermiş olduğu yetkiden hareketle rektör olarak seçtik, Boğaziçi'ne layık gördük. Çok çok başarılı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



AŞILARDA SON DURUM

Başkan Erdoğan'a korona virüs aşılarıyla ilgili son durum da soruldu. Çin, Almanya ve yerli olarak 3 kaynaklarının olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Şu anda Çin'den ilk parti 3 milyon geldi, 50 milyona çıkacak. Bir o kadar da Almanya'dan gelecek. Bu konuda Uğur Bey ve eşiyle görüşmeleri Sağlık Bakanımız yapıyor. Bu hafta içinde de aşılarda belli bir takvim içinde Sağlık Bakanlığımız çalışmalarını sürdürecek. Hastanelerde belli odalarda bu aşı uygulaması devam edecek. Hassasiyetle bu adımları attık, atıyoruz. Bazı çevrelerin aleyhte kampanyaları var. Benim milletim bu kampanyalara prim vermeyecektir. İnsanımızın sağlığı söz konusudur. Bilim adamlarımızın bu konudaki aşamaları, tavırları her şey ortadadır. Bizim buna saygı duymamız, inanmamız lazım" dedi.



BEDELİ NE OLURSA OLSUN

Korona virüsle mücadele sürecinde doktorlardan ölenler ve hastalananlar olduğunu ifade eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm tedbirleri aldıktan sonra neticesine tabii ki katlanacağız. Burada her şey söz konusu. KOVİD vakası sıradan bir vaka değil. Asrın vebası adeta. Biz devlet başkanı olarak, iktidar olarak, elimizden ne geliyorsa bunu yapmak durumundayız. Tüm ülkeler neyi yapıyorsa biz de onu yapıyoruz. Ben de devlet başkanı olarak 'Yahu şunu neden yapmadım' dememeliyim. Ben yarın bu sorumluluğu taşıyamam. Bu adımları sorumlulukla atıyoruz. Bedeli ne olursa olsun bu aşı-ilaçları alacağız" diye konuştu.



'HAKLARIMIZ 30 YIL BOYUNCA GARANTİ ALTINDA'

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Uydu Teknolojileri Haftası Özel Oturumu'na canlı bağlantıyla katıldı. Buradaki konuşmasında Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan Milli Uzay projesini yakın bir tarihte açıklayacakları müjdesini veren Erdoğan, "Önümüzdeki 10 yıl içinde ülkemize kazandıracağımız uyduları bu programda ortaya koyacağız. Biz hem mikro uydu geliştirme, hem de bunları uzaya gönderme konusunda yoğun hazırlık içindeyiz. Mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz. Bu sabah uzaya fırlatılan TÜRKSAT 5A uydumuzla Doğu yörüngesindeki uzay haklarımızı 30 yıl boyunca garanti altına alıyoruz. Türkiye'nin uzaydaki aktif uydu sayısını inşallah 7'ye çıkartmış oluyoruz. Yaklaşık 4 ay sonra yörüngesine yerleşecek. Türkiye uzayda yörünge hakkı bulunan 30 ülkeden biridir. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin önemli bir parçasını oluşturan uzaydaki etkinliğimizi artırma gayretimizi devam ettiriyoruz. Bu ilkeli ve onurlu duruşun bir bedeli varsa onu ödemekten çekinmiyoruz" açıklamasını yaptı.