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Haberler Politika Gaziemir’de Başkan Arda’ya haciz tepkisi

Gaziemir’de Başkan Arda’ya haciz tepkisi

Gaziemir’de Başkan Arda’ya haciz tepkisi

9.1.2021

GAZİEMİR Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca, pandemi sürecinde belediyenin taşınmazlarında kiracı olan iki esnafın işyerine haciz gönderilmesine tepki gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın esnafa destek paketinin belediyelere taşınmazları için kira indirimi ve erteleme yetkisi verdiğini hatırlatan Atmaca, "Belediyelere verilmiş bir yetki var ancak Gaziemir Belediyesi göndermiş. Başkan Halil Arda'ya çağrımız Cumhurbaşkanımızın verdiği yetkiye istinaden esnafımızı rahatlatmak adına gerekli tedbirleri alması. Kira ve ertelemelerin yapılması ve bu hacizlerin derhal durdurulması" dedi.

METİN BURMALI

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