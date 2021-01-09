Kurdukları sistem artık aleyhine işliyor

KONUK YAZAR ERHAN ÇALIŞKAN



ABD'de başkanlık seçiminin ardından başlayan karışıklık, son günlerde başka bir boyuta ulaştı. Önceki gün Kongre binasının basılmasıyla 'demokrasi' adeta 4 saat içerisinde yok oldu. Bu yaşananlar, dünyada yeni bir düzenin kurulacağının ve dengelerin değişeceğinin de sinyalini verdi. Mevcut düzenin yıkılması ile yeni bir düzen kurulacak; yöneten ve yönetilen ülkeler değişecek. Mevcut düzende batılı emperyalist devletlerin ve Rusya'nın 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kurdukları ve 2. Dünya Savaşı ile son halini verdikleri düzen artık sürdürülemez hale geldi.



PEK ÇOK ÜLKE KULLANILDI

Yarattıkları suni sınırlar, ülkelerdeki çoğunluğu azınlığa yönettirerek yarattıkları suni düşmanlıklar, satın aldıkları ve devşirdikleri yöneticilerle askeri darbeler, destekledikleri bölücü terör örgütleri, uyguladıkları her türlü ambargolar ve dolara dayalı bankacılık sistemini kullanarak geçtiğimiz yüzyıl boyunca stratejik konumları, yetişmiş insan kaynağı, köklü kültür ve geleneklere sahip tarih boyunca medeniyetler kurmuş pek çok ülkeyi baskı altında tutarak yönetmeyi başardılar. Şimdi ise uyguladıkları baskılar ve bunun için kullandıkları usuller kendilerini vurmaya başladı.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği tarihi baskın, mevcut düzendeki bir çok şeyin eskisi gibi olmayacağını gösterdi.



HAKİMİYETLERİ SARSILDI

Bir dönem tamamen kontrol ettikleri sinema endüstrisi, son dönemde kullandıkları sosyal medya ağları ile dünyayı örümcek ağı gibi saran sözde demokrasi ve insan hakları savunucusu STK'ları ile kurdukları propaganda ve algı yönetimi sistemi artık batılı ülkelerinin aleyhine işliyor. Özellikle Çin, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerin ortaya koyduğu film ve diziler, diğer ülkelerde kurdukları STK'lar, enstitüler, vakıflar, TİKA gibi kurumlar uluslararası yayın yapan TV kanalları, batılıların bu konudaki mut-lak hakimiyetini sarsıyor. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yıkılması sonu-cunda pek çok ülke özgürlüğüne kavuş-muştu. Şimdi ise ABD, İngiltere ve Fran-sa gibi pek çok batı-lı ülkede sokak olayla-rı, siyasi ve ekonomik krizler yaşanmaya baş-ladı. Avrupa Birliği hedeflediği siyasi bir-likten çok uzak, karar almakta zorlanan han-tal bir yapıya büründü ve İngiltere'nin ayrılması ile dağılma sürecine girdi.



EKONOMİK GÜÇ KAYIYOR

Mevcut düzenin yöneteni olan batılı ülkelerin; 3. dünya ülkesi veya gelişmekte olan ülke olarak tanımladıkları ya da anti demokratik olmakla suçladıkları, dudak bükerek aşağılayıcı bir tavırla hakir gördükleri ülkelerden Çin, Hindistan, Güney Kore, Pakistan, Malezya, Brezilya, Meksika ve Türkiye gerek ekonomik gerekse teknolojik açıdan gösterdikleri gelişim ile mevcut düzenin yönetenleri ve dolayısıyla da sömürenleri olan batılı ülkelerin çıkarlarına karşı kendi çıkarlarını korumak için daha büyük mücadele vermeye başladı. Bugün dünyanın ekonomisi en büyük ilk 10 ülkesinden 5 tanesi batılı. Bu 10 ülkenin ekonomisinin toplam büyüklüğü (Gayrisafi Milli Hasılalarının Toplamı) 57 Trilyon dolar olup 32.1 trilyon doları 5 batılı ülkeye ait. 2030 yılından itibaren ise ekonomisi en büyük ilk 10 ülke arasında sadece 2 batılı devlet ABD ve Almanya olacak. 2030 yalında Bu 10 ülkenin ekonomik büyüklüğü 199.5 trilyon dolara ulaşacak olup sadece 37.2 trilyon dolarlık bir kısmı 2 batılı ülkeye ait olacak. Ekonomik güç merkezi hızla batıdan doğuya doğru kayıyor. Bunun kaçınılmaz sonucu olarak siyasi ve askeri güç merkezleri de değişikliğe uğruyor. Dünyayı yöneten batılı güçler ve Rusya ile içlerinde Türkiye'nin de bulunduğu yükselen güçler arasında çatışma noktaları artıyor.



KABİNEDE İKİNCİ İSTİFA GELDİ

KONGRE baskınının ardından Donald Trump kabinesinden peş peşe istifalar geliyor. Ulaştırma Bakanı Elaine Chao'nun ardından Eğitim Bakanı Betsy DeVos da görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifalarda Trump ve yönetiminin yargılanabileceği ihtimalinin etkili olduğu ifade ediliyor.



ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

KONGRE binasında yaşanan şiddet olaylarının dünya genelinde yankısı sürerken, olayların bilançosu da artıyor. Olaylarda yaralanan Brian D. Sicknick adlı polisin de hayatını kaybettiği bildirildi. Son gelişme ile birlikte tarihe geçen baskında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Olaylarda 14 polisin yaralandığı, şu ana kadar 68 kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi.