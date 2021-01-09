Menemen’de düğüm salı günü çözülecek

MENEMEN'de yapılması gereken belediye başkanvekili seçimi, CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin kura çekimine ilişkin maddeyi gündemden çıkarılmasını oylaması ile gerçekleşmedi. Belediye kanunun 46. maddesine göre İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Vali Yardımcısı Hulusi Doğan'ı kura çekimini gerçekleştirmesi için görevlendirdi. Yeni kura çekimi 12 Ocak Salı günü saat 14.00'da gerçekleştirilecek. Kura çekiminde CHP'li Deniz Karakurt ile AK Partili Aydın Pehlivan yarışacak. Torbadan çıkacak isim başkanvekili seçilecek.

MERT ALPDÜNDAR