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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyonluk tazminat davası!

Son dakika haberine göre; Başkan , Genel Başkanı 'na, 'Sözde cumhurbaşkanı' ifadesi nedeniyle 1 milyonluk tazminat davası açtı. Erdoğan, ayrıcaı Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda da bulundu.

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyonluk tazminat davası!

11.01.2021, 15:40 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021, 15:58

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, kendisine yönelik sarf ettiğini 'sözde Cumhurbaşkanı' sözleri nedeniyle 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundun Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

1 MİLYONLUK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Cumhurbaşkanı Avukatı Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir açıklama yapmıştır.

Bu açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan haksız ve mesnetsiz iddia ve ithamları nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın onur, şeref ve saygınlığının ihlal edildiği ve kişilik haklarının ağır bir şekilde zedelendiği gerekçeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.

SUÇ DUYURUSUNDA DA BULUNDU

Ayrıca söz konusu ifadelerin TCK 299. Maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçu unsurlarını ihtiva etmesi ve yasama sorumsuzluğu kapsamında bulunmaması nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur.

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