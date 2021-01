Kılıçdaroğlu haddini aştı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlediği basın toplantısında Başkan Erdoğan ile ilgili "Bir ülkenin sözde cumhurbaşkanı" ifadesini kullanarak millet iradesini hiçe saydı. Kılıçdaroğlu'nun haddini aşan seviyesiz ifadelerine siyasilerden tepki yağdı.



CEVABI SANDIKTA VERİLİR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: ABD'deki seçim sonuçlarına saygı gösterilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, konu kendi ülkesi olduğunda, girdiği her seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanımıza 'sözde' diyerek millet iradesine en büyük saygısızlığı yapmıştır. Milletimiz bundan önceki her seçimde olduğu gibi bu sözlere hak ettiği cevabı yine sandıkta verecektir.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop:

Sözde cumhurbaşkanı ifadesinin zararı, Anayasaya göre ve millet iradesiyle seçilen bir Cumhurbaşkanına değil, sözün sahibinedir. Anayasal kurumlara, meşruiyete, milli iradeye saygı göstermek, herkesin vazifesidir.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesi, cumhuriyeti, demokrasiyi ve milletin iradesini hedef alan son derece tehlikeli bir sözdür ve derhal geri alınmalıdır.

Milletin iradesini yok sayan bu şaibeli zihniyetin demokratik siyasette yeri yoktur.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir.

Cumhurbaşkanımıza 'sözde' demek her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır. Yalan, iftira ve hakaret siyasetin değil siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesidir.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

Girdiği her seçimi kaybetmiş Kılıçdaroğlu'nun, girdiği her seçimi kazanmış Cumhurbaşkanımıza demokrasiye ve hukuka aykırı şekilde hitap etmesi Yassıada zihniyetinin göstergesidir. Cumhurbaşkanımızdan 'sözde' diye bahseden kişi demokrasi düşmanı olduğunu itiraf etmiş olur.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

Milletin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanına 'sözde' diye hitap etmek, milli iradeye yönelik büyük bir hazımsızlık ve saldırıdır. Millet bu hazımsızlığa sandıkta cevabını verecektir.



Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına 'sözde' demek bu aziz milletin iradesine hakarettir, milli iradeyi hiçe saymaktır, milleti küçümsemektir, demokrasiye inanmamaktır.