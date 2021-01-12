‘CHP lideri milli iradeye savaş açmıştır’

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili açıklamaları ve Başkan Erdoğan'a yönelik kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine ilişkin açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP'nin ve İYİ Parti'nin itirazları suç ve suçluyu koruma mahiyetindeir. Teröre yardım ve yataklık olarak ele alınmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na "Sözde" diyen CHP Genel Başkanı hukuk ve milli iradeye savaş açmıştır" ifadelerini kullandı. Bahçeli açıklamalarına şöyle devam etti:

SONDAN KURTULAMAZ

ABD'NİN seçilmiş Başkanı'na ve seçim sonuçlarına saygı duyan, ama Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşka-nı'na sözde diyen CHP Genel Başkanı'nın huku-ka ve milli iradeye savaş açması kendisini bek-leyen makus sondan da asla kurtaramayacak-tır. Sayın Cumhurbaş-kanı'na 'sözde' demek Türk milletine, demok-rasi kültürüne, milli egemenlik ilkele-rine hakarettir, hıyanettir, hür-metsizliktir.HDP BEDEL ÖDEMELİHDP, 6-8 Ekim olayla-rının, hendek terörünün ve bölücülüğe mihman-darlık yapmanın bedeli-ni kanun, millet ve tarih önünde ödemelidir. Yar-gıtay Cumhuriyet Baş-savcılığı, bilhassa 6-8 Ekim olaylarıyla ilgi-li hazırlanan ve huku-ken açık ihbar niteli-ği taşıyan iddianameyi temel alarak HDP hak-kında acil ihtiyaç olan kapatma davasını sürat-le açabilecektir. Şayet kapatma davasının açıl-ması tavını kaybedip tavsamaya havale edi-lirse Milliyetçi Hareket Partisi Siyasi Partiler Kanunu'nun 100'üncü maddesine müzahir ola-rak gereğini zamanı geldiğinde inanmışlık-la yapacaktır. CHP'nin, İYİ Parti'nin itirazları suç ve suçluyu koruma mahiyetindedir.