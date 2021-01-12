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Haberler Politika Cumhurbaşkanına hakarete 1 milyon liralık dava

Cumhurbaşkanına hakarete 1 milyon liralık dava

Cumhurbaşkanına hakarete 1 milyon liralık dava

12.1.2021

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, kendisi hakkında "sözde cumhurbaşkanı" ifadesini kullanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın onur, şeref ve saygınlığının ihlal edildiği ve kişilik haklarının ağır bir şekilde zedelendiği gerekçeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır" bilgisini verdi.

SUÇ DUYURUSU
Aydın "Ayrıca söz konusu ifadelerin TCK 299. Maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçu unsurlarını ihtiva etmesi ve yasama sorumsuzluğu kapsamında bulunmaması nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.

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