Kısıtlamalar kademeli olarak kalkacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yeni yılın ilk Kabine toplantısının ardından ulusa seslenen Erdoğan, özetle şunları söyledi:

DİRENCİMİZİ KORUDUK

İnsanlık olarak geçtiğimiz yılı büyük bedeller ödeyerek geride bıraktık. Geçtiğimiz 18 yılda kurduğumuz altyapının üstünde hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyorduk. Korona salgınının ülkemize de sıçramasıyla birlikte kendimizi hızla bu yeni döneme hazırladık. Salgın tedbirlerinden etkilenen tüm kesimlere nakdi hibe ve destek programları başlattık. Yılın 2. çeyreğinde ülkemizde salgının etkisi derinden hissedildi. Bu dönem dünyada daha ağır geçerken, Türkiye %9,9 oranında daraldı. Salgının etkilerini azaltmak için önlem ve teşvikler sayesinde ekonomimizin direncini korumayı başardık. 3. çeyrekte 1 önceki çeyreğe göre sanayi üretimimiz %30 arttı. Otomobil ve konut piyasalarında Haziran'la birlikte ciddi hareketlilik gerçekleşti. Ekonomimizdeki bu olumlu hava güven endeksine de yansıdı. Kapasite kullanım oranı %76'ya ulaştı. Borsa, 2020'de yatırımcısına %29 getiri sağlayarak dünya çapında en çok performans gösteren piyasalardan biri oldu. Salgın nedeniyle ihracat pazarlarımızda görülen daralmalara rağmen 2020'yi ihracat açısından iyi tamamladık.

GÜCÜMÜZÜN İFADESİ

Küresel ekonominin %4 küçüldüğü bir dönemde Türkiye ekonomisinin büyümesi gücümüzün bir ifadesidir. Yatırımları hızla tamamlayarak hizmete sunduk. Sağlıktan haberleşmeye kadar birçok alanda ülkemizin kalkınma kararlılığını ortaya koyduk. 2021'in yatırım, üretim ve istihdamın artacağı bir yıl olacağına inanıyorum. Yeni yılda öncelik fiyat istikrarı ve reformlar olacak.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Bir süredir Türkiye'nin huzurunu kaçırmaya çalışanların aslında neye cevap verdiklerini iyi biliyoruz. Türkiye, bu ülkede kimin Cumhurbaşkanı seçileceği konusunda milletin temsilcileri yerine vesayetin dayatmasının belirleyici olduğu günleri geride bıraktı. Taciz, tecavüz ve hırsızlıkları görmezden gelerek orada kalmayı başaran bir siyasi partinin sözde genel başkanının sancısının nedeni budur. Bunlara oy vermeyen öğretmen sözde öğretmen, çiftçi sözde çiftçi, hakim sözde hakimdir. Teröriste terörist demekten aciz bu genel başkanı öncelikle CHP seçmenine havale ediyoruz. Terör örgütlerinin ülkemiz içinde yaptığı eylemleri gizli veya açık şekilde destekleyenler büyük Türkiye'nin inşasını engellemek için çırpınıyorlar. Varlık sebepleri olan sivil toplum örgütlerinin maskeleri birer birer düşenler, paniğe kapıldı.

SIKINTILARI BİLİYORUZ

Aldığımız tedbirler sayesinde salgının artış hızını geriletmeyi başardık. Salgının sağlık sistemimiz üzerindeki yükü de önemli ölçüde hafifledi. Salgın tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara veren esnaflarımız, öğrencilerimiz başta olmak üzere vatandaş üzerinde açtığı sıkıntıları yakınen biliyoruz. Salgına bir çözüm bulunana kadar tedbirlerle kendimizi savunmaya mecburuz. Vaka sayısının belirli bir sayının altına inmesiyle kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız. Türkiye aşı faaliyetlerini takip etmektedir. Hali hazırda Çin aşısını ülkemize getirmeye başladık. İlk etapta 3 milyon doz aşı geldi. Alman aşısı için de anlaşma yaptık. Belirlenen sıraya göre perşembe veya cuma aşılar başlayacak.



İÇME SUYU YATIRIMLARI HIZLANACAK

TÜM dünya aynı gemide olduğu için Türkiye'nin de tabiat olaylarından etkilendiğini söyleyen Erdoğan, "Mevsim yağışlarının altına düşmesi, ülkemizi kuraklık tehdidiyle karşı karşıya bırakmıştır. Barajların bir kısmının neredeyse boşaldığı, diğerlerinin ise çok düştüğü bir dönem geçiriyoruz. Günlük kullanımdan, tarımsal kullanıma kadar her alanda tasarruf etmek zorundayız. Ülkemizdeki suyun 3'te 2'si tarımda kullanılıyor. İçme suyu yatırımlarını da süratlendirerek, toplam içme suyu kapasitemizi 4,8 milyar metreküpe ulaştıracağız. Bilinçli tüketimle %50'ye yakın tasarruf edebileceğimize inanıyoruz. Enerji sürdürülebilir kalkınmanın altyapısıdır. 2023'te enerji tüketiminde %14'lük tasarrufa ulaşmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Aşılama ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar