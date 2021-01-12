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Haberler Politika Menemen’de CHP kuraya katılmayabilir

’de CHP kuraya katılmayabilir

Menemen’de CHP kuraya katılmayabilir

12.1.2021

CHP'Lİ Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un tutuklanmasının ardından başlayan başkanvekili seçimi karmaşası devam ediyor. İzmir Valiliği'nce Vali Yardımcısı Hulusi Doğan'ın Menemen Belediyesi Başkanvekili olarak görevlendirilmesi sonrası CHP grubunun bugün yapılması planlanan kura çekimini protesto edip katılmacakları ileri sürülüyor. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bugün eğer yeterli çoğunluk sağlanmazsa, hemen ertesi gün salt çoğunluk aranmadan en yaşlı üye öncülüğünde kura çekimi yapılacak. Ve Menemen'in yeni başkanvekili belli olacak" dedi.

FATİH ŞENDİL

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