Rusya’da Karabağ zirvesi

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan dün Moskova'da bir araya geldi. Üç liderin Dağlık Karabağ'la ilgili anlaşma ve bölgedeki durumu ele aldığı görüşme, Aliyev ve Paşinyan'ın Karabağ'da ateşkes sağlandıktan sonra gerçekleştirdikleri ilk yüz yüze görüşme niteliği taşıdı. Putin, "Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan tarafından varılan üçlü ateşkes anlaşması istikrarlı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Dağlık Karabağ'daki durum sakin, 48 bin mülteci şimdiden bölgeye döndü" dedi.

ORTAKLARLA İSTİŞARE EDİYORUZ

KARABAĞ'DA yaşanan çatışmaya kapsamlı bir çözüm için gerekli ön şartların oluşturulduğunu öne süren Putin, "Rusya, attığı tüm adımlarla Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nda belirlenen temel prensipleri takip etmeye çalışıyor. Adımlarımızı ortaklarımızla sürekli olarak istişare etmeyi sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.