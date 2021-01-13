Hükümet sistemine rejim demek cehalettir

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı dahil herkesin temel haklarından olan siyasi partiye üye olabilme özgürlüğünün engellenmemesi gerektiğini belirterek, sistemle ilgili yanlış anlaşılmalara açıklık getirdi. Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni rejim diye tanımlamak ya cehaletin ya da maksatlı saptırmanın eseridir. Rejim ile hükümet ve yönetim sistemleri elbette ayrı ayrı ele alınmalıdır. Özellikle 15 Temmuz FETÖ işgal kalkışması yönetim sisteminde demokratik ve tarihsel mirasımızla çelişmeyen bir değişikliğin acil bir ihtiyaç olduğunu tescillemiştir" ifadelerini kullandı.

PARTİLİ OLABİLİR

GEÇMİŞTE Cumhurbaşkanı'nın kağıt üzerinde kalan tarafsızlığının uygulamada yarattığı sorunlar nedeniyle birçok tartışmanın da dinamiği olduğunu kaydeden Bahçeli, "Anayasamızda Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığı yaptığı görevle ilgili olarak zaten vardır ve esas olan da bu olmalıdır. Cumhurbaşkanı dâhil herkesin temel haklarından olan siyasi partiye üye olabilme özgürlüğü engellenmemelidir" diye konuştu.