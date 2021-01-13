‘Reform gündeminde kararlıyız’

DIŞİŞLERİBakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin reform gündeminde kararlı olduğunu kaydederek, "Geleceğimizi Avrupa'da görüyor ve bunu birlikte inşa etmek istiyoruz" diye konuştu. AB ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya gelen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Avrupa'nın önemli bir aktörü olarak kıtayı ilgilendiren tüm gelişmelerde tarihi rol oynadığını söyledi.

KADERİMİZİN PARÇASI

ÇAVUŞOĞLU, "Bugün AB bir refah projesi olabildiyse, bunda Türkiye'nin Soğuk Savaş döneminde NATO bağlamında kıtaya sağladığı güvenlik şemsiyesi ve yine Türk işgücü önemli rol oynadı" dedi.

TÜRKİYE ile ilişkilerde AB Aralık Zirvesi'yle bir fırsat penceresi açıldığını, ancak buna AB ve üye ülkelerin de inanması gerektiğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye Avrupa'dadır ve Avrupa kaderimizin bir parçasıdır. Bunun tersi de Avrupa bakımından geçerlidir. Avrupa'nın güvenlik ve refahı için de hayati önem taşımaktadır. Birlikte hareket edersek her alanda önemli değişimler sağlayabiliriz. Türkiye olarak biz bu ortaklığa hazırız" açıklamasında bulundu.