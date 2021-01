Açılışta yaptığı konuşmada tarihe sahip çıkmanın önemine değinen ve tarihi dizilerin televizyonlarda son dönemde ilgi ile izlenmesinin bilinç açısından kıymetli olduğunu söyleyen Erdoğan, Külliye'deki resmi karşılamalardaki atlı birlikleri eleştiren muhalefete de, "Aynı zihniyet muhtemelen bu tesisi de eleştirecek.



TARİHE SAHİP ÇIKMALIYIZ

Varsın eleştirsinler, biz işimize bakalım. Kökü olmayanların sonu esen rüzgarın önünde sürüklenmektir" dedi. Yaklaşık bir buçuk yıldır faaliyette olan tesise gençlerin dört elle sarıldığını vurgulayan Erdoğan, "Pandemiye rağmen şu an 110 öğrenciye hizmet veriyor. At, ok, güreş sadece bu 3 spor dalı dahi binlerce yıllık Türk tarihini anlatmaya yetecek zenginliğe sahiptir. Divan-i Lügatitüt'te at ile ilgili tam 180 kelime yer alıyor. Bizde atlar uzak hayalleri yakın ettiği için kıymetlidir. Cirit başta olmak üzere at ile ilgili oyunun yer aldığı pek çok sporun yer alması bizi mutlu ediyor. Tarihimize sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur.

Başkan Erdoğan Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi'nde incelemelerde bulundu