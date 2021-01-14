Keşke AK Parti içinde kalsaydık

GELECEK Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik, yönetimi ile birlikte istifa edeceklerini duyurduktan bir süre sonra parti genel merkezi tarafından görevden el çektirildi. Tüzük gereği partisinin genel merkezinin il yönetimini görevden alamayacağını savunan İşçilik, "Keşke AK Parti'nin içinde siyasete devam etseymişiz" dedi. Genel Başkanlığını eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı Gelecek Partisi'nden 3 ay önce yapılan kongreyle İl Başkanı seçilen Cüneyt İşçilik, dün il binasında yapacakları basın toplantısı ile istifa edeceklerini açıkladı. Açıklamanın hemen sonrasında Gelecek Partisi'nin resmi twitter hesabından "Genel Merkezimizde yapılan Parti Yönetim Kurulu toplantısında İzmir İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulunun görevden el çektirilmesine karar verilmiştir" duyurusu yapıldı.

PARTİDE HUKUK YOK

"Bize ve yönetimimize bazı haksızlıklar yapıldı" diyen İşçilik, tüzük gereği partisinin genel merkezinin il yönetimini görevden alamayacağını iddia etti. 95 günlük görev süresince parti içinde hukuk ve adalet olmadığını gördüklerini söyleyen İşçilik, "Onların dediği gibi görevden alınma yok. Tüzük gereği öyle bir şey yapamazlar. Keşke AK Parti'nin içinde siyasete devam etseymişiz" diye konuştu. İşçilik, il yönetimiyle beraber Çeşme, Bayraklı ve Menemen ilçe başkanlarının da istifa ettiğini ve parti üyeliğinden ayrıldığını vurguladı.

METİN BURMALI