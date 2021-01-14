Kılıçdaroğlu’na tazminat isyanı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis Grup Toplantısı'ndaki ifadeleri nedeniyle geçtiğimiz Aralık ayında ve bu ay Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 milyon 500 bin liralık iki ayrı manevi tazminat davası açması CHP'li vekillerde rahatsızlık yarattı. Daha önce de Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle açılan davalarda tazminata mahkum olan ve vekiller arasında kurulan fondan bu tazminatların ödendiğini hatırlatan vekiller, "Artık yeter. Ya sussun ya da tazminatı kendisi ödesin. Kemal Bey konuşuyor, biz ödüyoruz, bu işin suyu çıktı. O konuşuyorsa tazminatı da kendisi ödesin" dedikleri öğrenildi.



DOĞRU DEĞİL

ÖTE yandan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın CHP lideri hakkında açılan tazminat davalarıyla ilgili geçtiğimiz gün yaptığı açıklamanın da gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Öztrak'ın, 'Bu açtıkları kaçıncı dava genel başkanımız hakkında. Onlar dava açmaktan genel başkanımız da dava kazanmaktan yorulmadı' ifadelerini kullandığını hatırlatan Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Yeni Asır'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:



HACİZ İŞLEMİ SÜRÜYOR

"ŞUNU kamuoyu bilsin ki, Başkan Erdoğan tarafından açılan ve kaybedilmiş bir tek bile dava dosyası bulunmamakta. Ankara ve İstanbul adliyelerinde gerek şahsım ve gerek diğer avukat arkadaşlarca takip edilen davalarda kaybedilen yoktur. Şu an itibari ile açılan yeni davalar haricinde kesinleşmiş olandan 2 milyona yakın tazminat kazanılanlar var. Bunlar için haciz ve bloke işlemleri sürüyor. Ancak bloke ve haciz gerçekleşmesi için, Kılıçdaroğlu'nun avukatları tarafından yapılan itiraz sonrası İstinaf ve Yargıtay kararları bekleniyor. Ayrıca halen devam etmekte olan davaların yanı sıra 2020'nın Aralık ayında 500 bin TL ve 2021 Ocak ayında açılmış 1 milyon liralık iki yeni tazminat davası da bulunmakta. Ayrıca Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz sonrası Kılıçdaroğlu ile birlikte ülkede birlik ve beraberlik adına birçok açtığı davayı geri çekmişti. Bu davalardan vazgeçtiğimiz ve feragat ettiğimiz için Faik Öztrak bunların kazanıldığını sanıyor olabilir."



KILIÇDAROĞLU ALEYHİNE AÇIP KAYBETTİĞİ BİR TANE DAVA YOK

BAŞKAN Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Cumhurbaşkanımızın, Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı ve kaybettiği bir tane dava bulunmamaktadır. Ancak yerel mahkemelerin verdiği kararların bazıları istinaf mahkemelerinde, bazı dosyalar ise Yargıtay'da beklemede" dedi.

Fatih ŞENDİL