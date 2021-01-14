Özdağ’ın ihraç kararına mahkemeden iptal çıktı

ANKARA 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Millet-vekili Ümit Özdağ'ın İYİ Par-ti'den ihracına ilişkin kara-rı iptal etti. Özdağ, "İstanbul İl Başkanı FETÖ'cü" dediği için Disiplin Kurulu kararı ile İYİ Parti'den ihraç edilmişti.

'ADALET YERİNİ BULDU'

Özdağ'ın, ihraç kararının ipta-li için açtığı dava dün Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesin-de görüldü. Mahkeme, davanın kabulüyle Özdağ'ın, parti üye-liğinden çıkarılmasına ilişkin Disiplin Kurulu kararının iptali-ne kesin olarak hükmetti. İYİ Parti İstanbul Milletveki-li olarak görevine devam etme hakkını yeniden kazanan Özdağ, kararın doğru olduğunu söyledi. Karar ile ilgili bugün basın top-lantısı düzenleyerek merak edilenlere açıklık getire-ceğini söyleyen Özdağ, "Mah-keme kararı doğru. Adalet yerini buldu" ifadeleri-ni kullan-dı.



TÜZÜĞE AYKIRI ŞEKİLDE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

ÖZDAĞ'IN avukatı Uğur Tarhan, Disiplin Kuruluna sevk yetkisi sadece genel başkan ve Genel İdare Kurulu'nda bulunmasına rağmen, müvekkilinin tüzüğe aykırı şekilde partinin Genel Sekreterliği'nce Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini öne sürdü. Müvekkilinin ihracına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Milletvekili Koray Aydın hakkında yaptığı açıklamaların da gerekçe gösterildiğini anlatan Tarhan, fakat Disiplin Kurulu'nun isnat edilen fiiller dışında soruşturma yapıp, karar tesis etme yetkisinin bulunmadığını savundu.