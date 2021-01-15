‘Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacak’

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın zeminini genişlet-mek amacıyla yaptığı temas ve ziyaretleri destek-lediklerini söyledi. Sosyal medya hesabı twitterdan paylaşımda bulunan Bahçeli şöyle konuştu: "Cum-hur İttifakı hususunda fitne çıkarmak için tahkimat yapanlara da diyorum ki, rahat olun, huysuzluğu bıra-kın, hırçınlıktan dönün, samanlıkta olmayan iğne-yi aramaktan vazgeçin. Net olarak açıklıyorum, neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşa-yacaktır" dedi. "Herkes işine baksın, falcılık yapma-sın, niyet okumasın, boşa sallayıp dolu tutmanın ara-yışında olmasın" diyen Bahçeli, "Cumhur İttifakı Türk milletinin ruh kökünden doğmuştur. Cumhurbaşkan-lığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Türkiye'nin yegane güvencesidir. Malum yorumcular, mahut televizyon ve gazeteler bilsinler ki: Bit için dam yakmam. Pire için yorganı ateşe vermem. Karanlık emel sahipleri boşu boşuna çırpınmasın, boş yere hayal kurmasın. Cumhur İttifakı'nı bozmayı hiçbir şart altında aklımın köşesinden geçirmem" ifadelerini kullandı.